O presidente Jair Bolsonaro voltou a negar nesta segunda-feira (19) a existência de atos de corrupção em seu governo e atacou a cúpula da CPI da Pandemia do Senado. Em conversa com apoiadores na saída do Palácio da Alvorada, Bolsonaro saiu em defesa do ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello, que será investigado pela CPI por suposta participação em tratativas para compra de 30 milhões de doses da CoronaVac que foram oferecidas no dia 11 de março ao governo por intermediários do laboratório chinês Sinovac pelo triplo do valor ofertado pelo Instituto Butantan.

Bolsonaro retomou nesta segunda-feira às atividades presenciais no Palácio do Planalto após ficar quatro dias internado.

“Nós estamos há dois anos e meio sem corrupção no governo. Entendo essa CPI aí dos três patetas, dos três otários, que tentam que toda maneira colar ‘ah, mas o Pazuello conversou com o empresário’, se fosse corrupção não ia ter vídeo. Seria em um porão ou em um quarto qualquer. O tempo todo [falando] ‘mas ele pensou em ser corrompido’, então agora inventaram a corrupção por pensamento. Brasília é a capital federal, para cá vem todo tipo de gente fazer lobbys. Se é crime, tem que achar o criminoso. Quem queria comprar a vacina não interessando o preço e sem passar pela Anvisa era o Omar Aziz, isso está documentado. Bem como o irmão do Renan Calheiros”, disse.

Bolsonaro vai se reunir ainda nesta segunda com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, para discutir os estudos clínicos do medicamento Proxalutamida. A Anvisa autorizou os testes no país com o medicamento para avaliar a segurança e eficácia no tratamento contra a Covid-19.

Fonte: Itatiaia