O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) publicou nesta quinta-feira (9) uma “declaração à nação” na qual recua de posições firmadas durante os atos de 7 de Setembro.



Em especial, o chefe do Executivo cita nominalmente o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Morais, a quem, na terça-feira, disse que desobedeceria, e afirma que divergências com o juiz “devem ser resolvidas por medidas judiciais que serão tomadas”.

Bolsonaro diz que “nunca teve intenção de agredir quaisquer dos Poderes” e que tem “determinação” de manter “harmonia” entre eles. Declaração ocorre após respostas feitas por Arthur Lira (PP), presidente da Câmara, e Luiz Fux, presidente do STF.

O magistrado chegou a dizer que desobediência a decisões da Corte constituem “crime de responsabilidade”, em discurso nessa quarta-feira (8).



Confira a nota na íntegra:



No instante em que o país se encontra dividido entre instituições é meu dever, como Presidente da República, vir a público para dizer:

1. Nunca tive nenhuma intenção de agredir quaisquer dos Poderes. A harmonia entre eles não é vontade minha, mas determinação constitucional que todos, sem exceção, devem respeitar.