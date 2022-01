No dia 31.12.2021, o presidente da República, Jair Bolsonaro, fez discurso, em rede nacional de rádio e TV, e fechou com “chave de ouro” o ano ao seu estilo, com omissões, distorções, ataques aos opositores e afirmações negacionistas e contra a ciência.

A fala foi acompanhada por “panelaços” em cidades pelo país.

No discurso, Bolsonaro fez menção estar em missão em nome de Deus, mas suas ações e falas no ano de 2021 destoam de um cristianismo autêntico, estando mais próxima de uma marcha de perseguição a opositores. Por exemplo, no dia 04.03.2021 ele disse: “Tem idiota que a gente vê nas redes sociais, na imprensa, que diz ‘vai comprar vacina’. Só se for na casa da tua mãe. Não tem para vender no mundo“.

A seguir afirmou ter formado um ministério com pessoas capazes e seu governo está empenhado em investir no país, mas seu governo é caracterizado por ter uma equipe incompetente para enfrentar os problemas nacionais, como os erros no combate à pandemia do coronavírus, os conflitos diplomáticos com diversos países, as queimadas, os desmatamentos, as invasões de terra, etc.