O presidente Jair Bolsonaro deve promover nesta semana uma nova reforma ministerial. A expectativa é de que o senador e presidente do Progressistas, Ciro Nogueira, seja o novo chefe da Casa Civil. Bolsonaro vai se reunir nesta segunda-feira com Ciro Nogueira antes de confirmar a nomeação do parlamentar.

A eventual nomeação de Ciro Nogueira agrada a membros do governo e parlamentares da base aliada. O ministro da Economia, Paulo Guedes, elogiou a escolha e disse que Ciro Nogueira tem ajudado o governo no andamento das reformas no Senado. O líder do governo na Câmara dos Deputados, Ricardo Barros, se mostrou entusiasmado e disse que Ciro Nogueira vai emprestar ao governo a longa experiência na articulação política.

Além de discutir a nomeação de Ciro Nogueira, Bolsonaro também deve tratar da eventual filiação ao PP para disputar a reeleição no ano que vem. Bolsonaro deve criar o Ministério do Emprego e Previdência, que será comandado por Onyx Lorenzoni, atual secretário-geral da Presidência. Para o cargo dele será deslocado o general da reserva Luiz Eduardo Ramos, que atualmente comanda a Casa Civil.