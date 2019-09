O presidente Jair Bolsonaro viajará nesta semana a Nova York (EUA) para participar da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU). Será a estreia de Bolsonaro no encontro que reúne chefes de Estado, de governo e chanceleres.



O presidente tem dito que em seu discurso, marcado para terça-feira (24), fará uma defesa do que chama de “soberania nacional” e da atuação do governo brasileiro na Amazônia.



Na sexta-feira (20), em uma breve conversa com jornalistas na entrada da residência oficial do Palácio da Alvorada, o presidente disse que seus antecessores, quando iam à ONU, “falavam e não diziam nada”.



“Eu ouvi pronunciamentos anteriores de outros chefes de Estado do Brasil”, afirmou Bolsonaro. “No passado, tinha muita… Falava, falava, falava e não dizia nada. Temos que falar do patriotismo nosso, da questão da soberania, do que o Brasil representa para o mundo”, completou o presidente.



Na semana passada, em uma transmissão em uma rede social, Bolsonaro afirmou que fará um discurso “bastante objetivo” e diferente dos presidentes anteriores porque, na opinião dele, está “na cara” que os líderes de outros países o cobrarão na questão ambiental.



“Estou me preparando para um discurso bastante objetivo e diferente de outros presidentes que me antecederam. Ninguém vai brigar com ninguém, podem ficar tranquilos. Vou apanhar da mídia de qualquer maneira. A mídia tem sempre o que reclamar, mas eu vou falar como anda o Brasil nessa questão”, afirmou Bolsonaro.



O G1 verificou os discursos na ONU de ex-presidentes do Brasil e em todos identificou trechos sobre soberania nacional, preservação da Floresta Amazônica ou adoção de medidas para combater as mudanças climáticas (leia mais abaixo).



Tradicionalmente, desde 1949, cabe ao Brasil fazer a abertura do debate geral na Assembleia Geral da ONU. Mas, segundo a Presidência, o primeiro presidente brasileiro a discursar no debate geral da Assembleia da ONU foi João Baptista Figueiredo, em 1982.



Bolsonaro será o oitavo a discursar, depois do próprio Figueiredo e de José Sarney, Fernando Collor, Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva, Dilma Rousseff e Michel Temer. Desde Figueiredo, o único que não compareceu foi Itamar Franco.



Agenda



Bolsonaro embarcará nesta segunda-feira (23) para Nova York. Além do discurso na ONU, a agenda prevê uma reunião com o secretário-geral da ONU, António Guterres. Bolsonaro afirmou para a imprensa que deve ainda participar de um jantar com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.



De acordo com o Palácio do Planalto, estarão na comitiva oficial da viagem a Nova York, entre outros integrantes, a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, os ministros Luiz Eduardo Ramos (Secretaria de Governo) e Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional) e o deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), filho de Bolsonaro e presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara. Eduardo é cotado para ser embaixador do Brasil em Washington.



Crise ambiental



A estreia de Bolsonaro na ONU gera expectativa em razão da crise diplomática e ambiental provocada pelas declarações do presidente em meio à crise com o aumento das queimadas na Amazônia.



Nos últimos meses, o presidente fez declarações críticas à Alemanha e à Noruega e chegou a trocar farpas públicas com o presidente francês, Emmanuel Macron, que deixou em aberto uma possível discussão sobre status internacional para a Amazônia.



Macron chegou a anunciar a intenção do G7, grupo que reúne as sete principais economias do mundo, de destinar ao Brasil US$ 20 milhões, mas Bolsonaro questionou a motivação do envio e afirmou que o montante era uma “esmola”.



Bolsonaro chegou a afirmar, sem apresentar provas, que organizações não-governamentais (ONGs) estariam envolvidas nas queimadas na Amazônia a fim de desgastar o governo, declaração contestada por ambientalistas.



Discursos



Relembre abaixo os discursos dos ex-presidentes brasileiros na ONU:



João Baptista Figueiredo



Último general a presidir o país no período da ditadura militar (1964-1985), João Baptista Figueiredo foi o primeiro presidente do Brasil a discursar na abertura da Assembleia Geral da ONU.



Em 1982, Figueiredo fez um discurso no qual defendeu a paz e a busca por alternativas para superar as turbulências econômicas da época, revendo políticas de juros das dívidas externas.



Ao tratar de livre comércio e criticar o protecionismo por parte de países mais ricos, Figueiredo abordou a soberania dos “países de terceiro mundo”.



“A interdependência não pode ser conceito inimigo das soberanias nacionais. Aos países em desenvolvimento, que por tanto tempo se bateram pela soberania permanente sobre seus recursos naturais, abre-se hoje o novo desafio de preservar a soberania sobre o seu espaço econômico próprio”, afirmou Figueiredo há 37 anos.



José Sarney



Primeiro presidente da República após a ditadura militar, José Sarney discursou na ONU em 1989 e defendeu a preservação da floresta amazônica na abertura da Assembleia Geral.



Sarney afirmou que o Brasil tinha “consciência de sua exuberante, rica e extraordinária natureza”, cujas florestas, fauna e flora tratavam-se de um patrimônio que o país não abdicava de preservar.

O ex-presidente também disse que o país estava aberto à cooperação, mas sem abrir mão da soberania na região.



“Se o mundo hoje pode voltar suas vistas para a Amazônia é porque os brasileiros souberam conservá-la até agora e o farão para o futuro. Estamos dispostos, como sempre estivemos, à cooperação. Contudo, nunca a imposições que atinjam nossa soberania”, disse Sarney à época.



O então presidente ainda declarou na ONU que o país tratava a questão ambiental de forma “aberta” e “sensata” e citou um programa que, à época, segundo ele, reduziu queimadas, proibiu exportação de madeiras em tora e retirou incentivo a projetos que se revelaram “predatórios”.

Fernando Collor



Primeiro presidente eleito pelo voto direto após o fim da ditadura, Fernando Collor, atualmente senador, abordou a questão ambiental em dois discursos na Assembleia Geral da ONU, em 1990 e em 1991.

No primeiro, o presidente à época afirmou que o Brasil enfrentava “com energia” os problemas ambientais apesar das “sérias dificuldades econômicas” e dos “graves problemas sociais”.