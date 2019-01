A cidade de Bom Despacho começou 2019 com risco de surto de dengue. É o que aponta o primeiro Levantamento de Índice Rápido do Aedes aegypti (LIRAa) divulgado pela Prefeitura nessa sexta-feira (18).

Conforme a pesquisa domiciliar, feita entre os dias 7 e 11 de janeiro em 1.100 imóveis, o índice está em 8,5%. A porcentagem mínima para se considerar alto risco de epidemia da doença é de 4%, conforme parâmetro do Ministério da Saúde.

O penúltimo levantamento realizado na cidade foi em outubro de 2018, quando o índice era de 5,9%. Contudo, o resultado atual ainda é menor do que o registrado um ano atrás: o primeiro LIRAa de 2018 ficou em 14,4%.

Criadouros estão em casas

Em nota, a Prefeitura informou que os agentes de saúde constataram durante a primeira vistoria do ano que 100% dos criadouros do mosquito transmissor da doença está dentro das casas.

Segundo a administração municipal, a maioria dos focos foi encontrada em bebedouros de animais, brinquedos espalhados no quintal, ralos, caixas d’água, tambores, vasos de planta, baldes e pneus.

O responsável pelo setor de endemias no município, Fernando Júnior, alertou em nota para o risco de transmissão da dengue, chikungunya e zika vírus.

“A população precisa se mobilizar para evitar uma epidemia dessas doenças. Para segurança de todos, estamos notificando e multando as pessoas que insistem em criar o mosquito. Se for preciso, vamos acionar a justiça para entrar nas residências fechadas”, alerta.

LIRAa na região

Outras cidades da região, como Divinópolis e Pompéu, também já realizaram o primeiro Levantamento de Índice Rápido do Aedes aegypti de 2019.

Em Pompéu, o índice também é alto, com 6,9% de infestação. Cerca de 851 imóveis foram vistoriados para o levantamento.

Em Divinópolis a porcentagem é um pouco menor, 5,9%, com base na vistoria de mais de 4,9 mil imóveis da cidade.

Arcos, a cidade com o maior número de casos prováveis de dengue em todo o estado de Minas Gerais, o resultado mais recente do levantamento é de 2018, com índice de 5,8%, considerado de alto risco para proliferação do transmissor. A situação levou a Prefeitura a decretar estado de emergência na saúde devido ao iminente risco de epidemia de dengue.

Também existe a investigação de cinco mortes com suspeita de dengue hemorrágica na cidade.

Dengue no Estado

Conforme o boletim da SES divulgado na segunda-feira (14), neste ano foram registrados um total de 1.571 casos suspeitos de dengue em todo o estado.

Seguido de Arcos, com 197 casos prováveis da doença, Martinho Campos é a segunda cidade do Centro-Oeste de Minas que mais teve registros sob investigação- são 30 ao todo.