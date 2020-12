A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) inaugurou, nos dias 7 e 14 de dezembro, o Plantão Digital nas Delegacias Regionais em Bom Despacho, Pará de Minas e Nova Serrana. Com isso, a plataforma já é realidade em todas as delegacias regionais pertencentes ao 7º Departamento de Polícia Civil em Divinópolis, na região Centro-Oeste do estado.

A plataforma, lançada no mês de janeiro na capital mineira, possibilita a realização de autos de prisão em flagrante por meio de uma sala virtual, evitando o deslocamento físico de pessoas entre as unidades.

Durante o lançamento, as unidades receberam a visita do chefe-adjunto da PCMG, delegado-geral Joaquim Francisco Neto e Silva, e da superintendente de Investigação e Polícia Judiciária (SIPJ), delegada-geral Ana Cláudia Oliveira Perry. Os conselheiros da Polícia Civil conversaram com as equipes locais, tiraram dúvidas sobre o projeto, bem como receberam sugestões.

Também acompanharam as visitas o coordenador de Sistemas da Superintendência de Informações e Inteligência Policial, delegado Breno Azevedo de Carvalho, o chefe do 7º Departamento de Polícia Civil, delegado-geral Flávio Tadeu Destro, o delegado regional em Bom Despacho, José Márcio da Silva, o delegado regional em Pará de Minas, Carlos Henrique Gomes Bueno, e a delegada regional em Nova Serrana, Angelita Viviane Soares. O deputado estadual Fábio Avelar também acompanhou o lançamento em Nova Serrana.

Expectativas

De acordo com o delegado-geral Flávio Tadeu Destro, chefe do 7º Departamento de Polícia Civil em Divinópolis, trata-se de um importante investimento da PCMG no Centro-Oeste mineiro. “Com muita satisfação fechamos esse ciclo de instalação do Plantão Digital em todas as cinco delegacias regionais que integram o 7º Departamento, fazendo com que as atividades de polícia judiciária sejam aperfeiçoadas, tornando a Polícia Civil mais eficiente e próxima do cidadão”.

Para o delegado regional em Bom Despacho, José Márcio da Silva, o Plantão Digital irá proporcionar uma resposta mais rápida da Polícia Civil, em especial na lavratura dos autos de prisão em flagrante. “Vamos ter condições de empenhar mais policiais no expediente e priorizar a investigação, que é a atividade fim da polícia judiciária”.

Já o delegado regional em Pará de Minas, Carlos Henrique Gomes Bueno, revela a expectativa com a nova ferramenta. “Teremos mais policiais no expediente, trazendo mais segurança para a população de Pará de Minas e região”. Bueno ainda acrescenta que “os autos de prisão em flagrante realizados remotamente não comprometem a segurança das informações, já que todas as videoconferências são gravadas e os procedimentos possuem assinatura digital”.

Por fim, a Delegada Regional em Nova Serrana, Angelita Viviane Soares, comemora a chegada do Plantão Digital à unidade. “O projeto vai otimizar os nossos recursos e, com isso, poderemos oferecer um atendimento melhor à população”.

O Projeto

O projeto piloto foi regulamentado pela Resolução nº 8.133, assinada pelo chefe da Polícia Civil, Wagner Pinto de Souza, que instituiu, em caráter experimental, o Plantão Digital, por videoconferência, na Delegacia Regional de Polícia Civil em Nova Lima e na Deplan III do Barreiro/Belo Horizonte.

A plataforma possibilita a realização de autos de prisão em flagrante por meio de videoconferência, entre policiais e envolvidos em ocorrências criminais, resultando em mais rapidez nos procedimentos, ausência de deslocamentos – que passam a ser desnecessários – e economia para o Estado.

O Plantão Digital é um dos projetos prioritários para a PCMG e é acompanhado, mensalmente, pelo governador Romeu Zema.

Fonte: Polícia Civil