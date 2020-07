Um bebê de 14 dias se engasgou durante amamentação na noite dessa quarta-feira (8), na rua Iracema de Oliveira Costa, bairro Cidade Nova, em Formiga.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e, de acordo com a corporação, durante amamentação, a vítima possivelmente teve refluxo, não conseguindo respirar, perdendo o tônus muscular.

A mãe da criança solicitou ajuda via 193. O telefonista cabo Daniel Barbosa iniciou o atendimento via telefone explicando os procedimentos para a mãe.

Com o auxílio da família, ela seguiu o passo a passo, que basicamente, consiste em apoiar o bebê no braço, de barriga para baixo e dar cinco pancadas leves nas costas do bebê.