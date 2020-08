O Corpo de Bombeiros informou, nesta segunda-feira (10), que vai retomar as buscas pelas vítimas do rompimento da barragem de Brumadinho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, no dia 27 de agosto.

Elas foram suspensas no dia 21 de março, por causa da pandemia do novo coronavírus.

No último dia 25 de julho, quando a tragédia completou um ano e meio, parentes pediram a retomada dos trabalhos. O rompimento da barragem mina Córrego do Feijão da Vale deixou 259 pessoas mortas e 11 continuam desaparecidas.

Após várias tratativas com a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) e demais órgãos envolvidos, os bombeiros tiveram aprovado o protocolo que regulamenta a retomada das atividades, resguardando práticas de proteção ao enfrentamento da Covid-19.