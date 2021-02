O Corpo de Bombeiros realiza, nesta quinta-feira (25), buscas pela bebê de 1 ano e 9 meses que pode ter sido jogada em um rio pelo próprio pai em Silvianópolis, no Sul de Minas Gerais. O homem, de 21 anos, se enforcou.

Segundo a polícia, o pai e a mãe da criança, de 16 anos, tinham brigado na última terça-feira (23) e o jovem saiu com a bebê da cidade de Turvolândia, onde a família mora. Ele disse que ia levar a menina para a casa da avó paterna. A adolescente já tinha pedido a separação para o homem e ele iria se mudar.

Nessa quarta-feira (24) a menina ligou para o rapaz para saber sobre a filha, mas as ligações não foram atendidas. Depois os familiares dele disseram que não tinham notícias de do rapaz. Com isso, tiveram início as buscas pelos dois. O corpo do homem foi encontrado na zona rural da cidade.

A criança não foi achada, mas um sapatinho dela estava perto do rio Sapucaí levantando a suspeita que ela tenha sido jogada no local. De acordo com os bombeiros, são feitas buscas com técnicas de mergulho desde essa quarta-feira, mas ela ainda não foi encontrada. Chove na cidade