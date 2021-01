Militares do Corpo de Bombeiros foram acionados, nesta terça-feira (5), para capturar uma jiboia que estava no quintal de uma chácara localizada no Condomínio dos Cristais, na zona rural de Bom Despacho.

Segundo os militares, com o uso de Equipamento de Segurança Individual (EPI), o animal foi capturado e solto, posteriormente, em seu habitat natural.

O Corpo de Bombeiros alerta a população sobre o risco de tentar capturar animais silvestres sem os devidos treinamentos e equipamentos próprios.

De acordo com o Cobom, é crime maltratar ou matar qualquer espécie de ser vivo. Sempre que se deparar com tal situação a população deve acionar os Bombeiros pelo 193.