O 5º Pelotão do Corpo de Bombeiros foi acionado nessa segunda-feira (10) para capturar um cachorro da raça pitbull que estava solto pelas ruas do bairro Morada do Engenho, em Formiga.

Os militares receberam a informação de que o animal estaria ameaçando atacar pedestres que trafegavam pela via. De acordo com o comandante do Cobom, o tenente Mateus Campos Cunha, apesar da ameaça, o animal estava tranquilo e não precisou ser contido.

Ao Cobom o proprietário do cachorro teria informado que o animal havia fugido quando ele abriu o portão para sair com o carro.

Após entregar o animal ao dono, os militares passaram algumas orientações em relação aos cuidados e prevenção de segurança para cães dessa raça. “O homem se comprometeu ficar atento para que o episódio não aconteça novamente”, informou o tenente Mateus.