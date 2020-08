O 5º Pelotão de Bombeiros de Formiga foi acionado, na tarde desse sábado (1º) para apagar um incêndio em uma casa abandonada.

A ocorrência foi registrada na avenida Governador Benedito Valadares, no Centro da cidade.

De acordo com o Cobom, no local, foi constatado que se tratava de uma queimada em um amontoado de lixo colocado por um morador no quintal.

Foram mobilizados cinco militares além de uma equipe da polícia militar, uma viatura de combate a incêndio e uma viatura de salvamento.