Redação UN

Por volta das 19h de quinta-feira (7), o 5° Pelotão de Bombeiros de Formiga foi acionado para combater um incêndio registrado na Avenida Inhô Fidélis, nº 510, bairro Serra Verde em Formiga.

Segundo informações do solicitante, o fogo iniciou-se em um amontoado de lixo, passou para algumas estacas/escoramento de madeira que estava ao lado de um container fechado, ocupado por material de construção.

No local, terceiros iniciaram o combate às chamas, a guarnição finalizou debelando o incêndio no amontoado de madeira, fazendo o combate no forro do container e resfriando o mesmo.