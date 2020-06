Militares do Corpo de Bombeiros foram acionados na noite dessa quarta-feira (24), para combater um incêndio em uma casa abandonada na rua Padre Pedro Lambarte, bairro Brasília, em Arcos.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incêndio iniciou na sacada de entrada do imóvel. Rapidamente os militares controlaram as chamas evitando danos à residência.

O Corpo de Bombeiros orienta a população que em casos de incêndio em residências, os moradores devem sair o mais rápido possível do imóvel, buscando um local seguro e, em seguida, acionar 193 para realização ao combate às chamas.

Fonte: Tapiraí TV