Militares do Corpo de Bombeiros foram acionados na tarde dessa segunda-feira (15), para atender uma ocorrência de incêndio em uma fábrica de produção de álcool em gel, em Dores do Indaiá.

De acordo com o Cobom, o fogo começou por volta das 16h, em uma parte da fábrica destinada ao envasamento do produto. Quando a guarnição chegou ao local, a brigada da empresa já havia controlado as chamas. O local foi isolado para avaliação técnica.

Conforme os bombeiros, no momento do incêndio haviam cerca de 60 funcionários trabalhando no local, sendo que cinco foram encaminhados a Santa Casa de Dores do Indaiá, com sintomas leves de intoxicação.

