Da Redação

No início da manhã deste domingo (6), por volta das 6h, o 5° Pelotão de Bombeiros de Formiga foi acionado para atendimento de ocorrência de incêndio em residência com possível vítima, na avenida Deputado João Pimenta da Veiga, bairro Vila Giarola, em Formiga.

Na chegada da guarnição ao local, foi verificado que tratava-se de incêndio em uma casa de um quarto, sala, cozinha e banheiro sem laje, com telhado de madeira e telhas. O foco concentrava-se no quarto.

Foi necessário arrombar o portão da garagem para possibilitar o acesso ao imóvel, que estava vazio.

Aproximadamente mil litros de água foram usados para conter e debelar as chamas, evitando sua propagação para os demais cômodos.

As chamas danificaram um rack, uma tv, uma escrivaninha e roupas diversas. A parede divisória do quarto com a sala apresentou rachaduras, comprometendo parte de sua estrutura. Telhado e telhas do quarto foram atingidos pelas chamas e cederam.

Dois cães que estavam na residência foram salvos e ficaram sob a guarda do vizinho. Ao término da ocorrência, a moradora chegou no local e não soube informar o que poderia ter dado início ao incêndio.