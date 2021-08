Militares do Corpo de Bombeiros foram acionados na tarde dessa terça-feira (10), por volta das 16h15, para atender uma ocorrência de incêndio em um silo de armazenagem, no km 537 da BR-262, em Luz.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, no local os militares avistaram uma grande quantidade de fumaça saindo da parte superior do silo, que estava carregado de milho, com capacidade de 90 toneladas.

Devido ao local ser de difícil acesso, foi necessário o esvaziamento do silo e uso de equipamentos de proteção respiratória para combater as chamas.

Um caminhão pipa da empresa apoiou a equipe dos bombeiros durante o atendimento. Foram utilizados cerca de 40.000 litros de água durante os combates às chamas e rescaldo, e aproximadamente 14 horas de trabalho ininterruptos até que às chamas se extinguissem por completo.