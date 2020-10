Na tarde desta terça-feira (6), o Corpo de Bombeiros foi acionado, via 193, para combater um incêndio em um veículo na rua Leopoldina dos Santos, bairro São Sebastião, em Formiga

No local, a equipe encontrou um Fiat Palio com a parte dianteira tomada pelas chamas.

De acordo com o proprietário, que estava no local tentando apagar as chamas com auxílio extintor e balde com água, o incêndio teve início repentinamente quando tentou dar partida no veículo.

Diante dos fatos, a guarnição combateu o fogo de forma direta. Foram gastos aproximadamente 500 litros de água.