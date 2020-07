Na noite dessa sexta-feira (17), uma guarnição do Corpo de Bombeiros foi acionada para atendimento de um incêndio as margens da BR-354, próximo ao km 444, na zona rural de Iguatama.

A guarnição do Corpo de Bombeiros de Arcos contou com o apoio da equipe de Formiga na realização do combate às chamas, em uma área de aproximadamente 20 hectares.

Como se tratava de uma área de vegetação densa, o combate ao fogo durou várias horas. As chamas foram extintas com o uso de técnicas de combate a incêndio florestal.

Fonte: Corpo de Bombeiros