Os militares do Posto Avançado de Arcos atenderam a um incêndio criminoso em lote vago, na avenida José Frias, em Arcos.

De acordo com o Cobom, segundo moradores da região, uma senhora com duas crianças passou pelo local e ateou fogo no mato.

O incêndio evoluiu gerando grandes chamas e muita fumaça.

Os moradores que residem nas proximidades relataram muito incômodo devido a fumaça, principalmente por ter afetado crianças e idosos. Eles relataram que o lote nunca é limpo e que pega fogo todo ano.