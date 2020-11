Nesta quinta-feira (5), o Corpo de Bombeiros do posto avançado de Arcos recebeu a visita de um homem solicitando que os bombeiros salvassem seu cão que estava preso no painel do veículo.

De imediato, o Corpo de Bombeiros iniciou os trabalhos de salvamento do animal, na rua Felizbina Vieira, bairro São José. Ele estava com uma das patas presas em uma fiação.

O cão foi salvo sem causar-lhe nenhum ferimento e entregue ao dono.

O Corpo de Bombeiros orienta que: