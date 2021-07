A Central de Operações de Bombeiros recebeu um chamado, na madrugada desta sexta-feira (9), para atendimento a um incêndio em uma residência localizada na Rua Ipanema Bairro Ipiranga, em Divinópolis.

No local, a guarnição verificou que a casa encontrava-se toda fechada e vazia, ou seja, não haviam pessoas em seu interior e que havia um veículo estacionado na garagem.

Foi visualizada grande quantidade de fumaça saindo das janelas que fazem divisa com a edificação vizinha.

Os bombeiros tiveram dificuldade de acesso à edificação pelos componentes da guarnição Bombeiro Militar, mesmo com utilização dos Equipamentos de Proteção Respiratória.

Diante dos fatos, a equipe abriu as janelas e portas. Já no interior da casa, foi necessária uma ventilação forçada para localização do foco do incêndio, além de procederem as buscas por possíveis pessoas, mesmo com informação de que não havia nenhuma.

Foi constatado que o foco do incêndio se encontrava em um cômodo nos fundos da residência em um guarda-roupa, que já havia consumido a cama e alguns outros imóveis, além da porta do referido cômodo.

A equipe deu início ao combate às chamas. Ao extinguir todo incêndio, foi procedido uma busca em todos os cômodos e nenhuma pessoa foi localizada.

A Polícia Militar e a Perícia da Polícia Civil foram acionadas, pois há a suspeita do incêndio ter sido criminoso.

Fonte: Corpo de Bombeiros