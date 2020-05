O comandante do Corpo de Bombeiros Militar 5° Pelotão Formiga – Posto Avançado de Arcos, 1º tenente Mateus Campos Cunha, se reuniu, na tarde dessa terça-feira (26), com os representantes do Instituto Estadual de Florestas (IEF), Fabrício e Yustane.

O objetivo do encontro foi alinhar medidas par que as duas instituições trabalhem em conjunto, durante o período de estiagem, tanto nas ações de preparação e prevenção às queimadas, como nas de resposta aos sinistros

O Corpo de Bombeiros orienta que provocar queimadas é crime ambiental, passível de multa ou prisão. Em caso de queimadas ligue 193.

Fonte: Cobom