Profissionais da equipe da Polícia Militar do Meio Ambiente e da Guarnição do Posto Avançado do Corpo de Bombeiros de Arcos realizaram na manhã desta quarta-feira (22), a captura de uma raposa, que estava na área urbana da cidade.

O animal silvestre foi localizado no pátio de um posto de combustíveis e apreendido.

Antes de ser devolvido à natureza, o animal foi encaminhado para uma clínica veterinária, onde foi constatado que a raposa estava bem e sem ferimentos.

O animal foi solto na Unidade de Conservação Estação Ecológica do Corumbá do município de Arcos.