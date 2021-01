Após dois dias de buscas, o Corpo de Bombeiros localizou na tarde desta quinta-feira (7) o corpo do adolescente de 17 anos que desapareceu no Rio Itapecerica após tentar ajudar um amigo na noite de terça (5). O garoto foi encontrado após os trabalhos de mergulho feito pelos militares.

O local onde a vítima estava com amigos e desapareceu é imprópria para banho por causa da forte correnteza, sendo considerado um trecho perigoso do rio. Os militares informaram que o adolescente estava a um quilômetro do local onde ele desapareceu, na comunidade de Burits. O corpo estava a dois metros de profundidade e foi encontrado por mergulhadores.

Acidente

Segundo os Bombeiros, a vítima estava acompanhada de outros quatro adolescentes com idades entre 15 e 17 anos na noite de terça-feira (5). Testemunhas disseram que ele teria entrado na água para ajudar um dos amigos que estava com dificuldades para sair do rio.

Ainda segundo os Bombeiros, após entrar na água, o adolescente submergiu e não foi mais visto. O local onde os rapazes estavam não é recomendando para banho devido à forte correnteza.