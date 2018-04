O corpo do jovem de 27 anos que tinha desaparecido na Represa de Furnas, em Capitólio, foi localizado na manhã desta quarta-feira (11). De acordo com os Bombeiros, ele estava desaparecido desde domingo (8), após um acidente com uma moto aquática.

Os bombeiros informaram ainda que o corpo foi encontrado boiando, próximo ao local onde o jovem desapareceu no dia do acidente. A represa tem 30 metros de profundidade, segundo os Bombeiros.

O jovem é natural de Piumhi e estava dirigindo a embarcação. Segundo o Corpo de Bombeiros, um amigo da vítima informou que o rapaz perdeu o controle da moto aquática quando passou por uma ondulação de água produzida por outro veículo.

A testemunha disse ainda que a vítima não sabia nadar. Uma equipe da Marinha foi chamada na terça-feira (10), para ajudar nas buscas que começaram na segunda-feira (9).

Um inquérito será instaurado para apurar as possíveis causas e responsabilidades.

