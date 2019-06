Exatos 131 dias após o rompimento da barragem Mina Córrego do Feijão, em Brumadinho, na Grande BH, o corpo de uma vítima foi encontrado inteiro no meio do mar de lama. O resgate realizado pelo Corpo de Bombeiros aconteceu por volta das 8h desta terça-feira (4).

De acordo com a corporação, o cadáver estava na região do Terminal de Carga Ferroviário 3 (TCF 3). “Pelo caminho percorrido pela lama, o TCF está localizado antes da área administrativa, na frente de trabalho mais próxima do local do rompimento”, explicou os militares.

O corpo, já em processo de decomposição, está sendo levado para o Instituto Médico-Legal (IML) da capital para identificação e, posteriormente, será liberado para a família.

Buscas