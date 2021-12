Militares do Corpo de Bombeiros de Iturama, região do Triângulo Mineiro, encontraram os quatro corpos da família paulista que morreu afogada no último sábado (25) no Rio Grande.

As buscas começaram ainda no Natal e foram encerradas na madrugada desta terça-feira (28). Os corpos das duas crianças, do tio e do avô foram entregues à Polícia Científica de São Paulo.

De acordo com o bombeiro Dessotti, que participou da operação, no segundo dia de busca, realizada na tarde de domingo (26), foi encontrado o primeiro corpo, da vítima de 33 anos. Na noite de segunda (27), os corpos do adolescente de 12 e do avô de 63 emergiram para a superfície. Na madrugada desta terça, o último corpo desaparecido, do garoto de 9 anos, também foi encontrado.

Segundo o militar, os corpos das vítimas estavam relativamente próximos entre si, em um raio de 100 m. Ainda conforme Dessotti, todos os quatro cadáveres emergiram para a superfície do rio em função do movimento circular das águas no local – a correnteza acaba movimentando e emergindo os corpos.