O Corpo de Bombeiros identificou 31 estabelecimentos irregulares em relação às medidas de segurança em Divinópolis, São Sebastião do Oeste e São Gonçalo do Pará e Carmo do Cajuru.

Além dessas cidades, estabelecimentos de todo o Estado foram vistoriados durante mais uma etapa da Operação “Alerta Vermelho”, realizada por mais de 500 militares em cidades de Minas Gerais.

A fiscalização teve como objetivo a certificação das medidas de segurança contra incêndio e pânico e a estimulação para a prevenção contra riscos de incêndio. As equipes verificaram itens como o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), saídas de emergência, sinalização, iluminação, extintores e instalações elétricas.

Balanço em cidades do Centro-Oeste

Ao todo, foram vistoriados 136 estabelecimentos, sendo que 105 estavam regulares e 31 apresentaram irregularidades.