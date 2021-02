Militares do Corpo de Bombeiros de Formiga e do Posto Avançado de Arcos participaram, nesta semana, de um curso de condução de embarcações voltado para a segurança pública.

O treinamento foi realizado em Divinópolis, contando com instruções teóricas no Centro de Treinamento de Bombeiros e instruções práticas no lago das roseiras em Carmo do Cajuru.

As instruções foram ministradas por militares da Marinha pertencentes a Capitania Fluvial de Belo Horizonte, sendo que os 30 discentes pertencem a unidades do 10⁰ Batalhão de Bombeiros e da Polícia Ambiental.

Fonte: Corpo de Bombeiros