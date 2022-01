O Corpo de Bombeiros faz buscas nesta segunda-feira (10) para tentar localizar duas mulheres que estavam dentro de um carro que foi arrastado pela enxurrada, na noite de sábado (9) na Comunidade de Canjicas, em Perdigão.

De acordo com a corporação, dentro do veículo havia também um homem, cuja a idade não foi divulgada, que é marido de uma das vítimas. No momento em que o veículo era arrastado pela enxurrada, ele conseguiu sair, mas não conseguiu tirar a esposa e a mãe dele de dentro do veículo.

O Corpo de Bombeiros informou ainda que esteve no local durante todo o domingo (9) fazendo buscas, mas devido à chuva e o nível elevado da água no local onde o carro foi arrastado, não foi possível localizar as vítimas e o veículo.

Fonte: G1