Os militares do 10º Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar, com sede em Divinópolis, efetuaram a Operação “Alerta Vermelho”, nesta sexta-feira (6). A ação consiste em realizar orientações e prevenção em áreas comerciais de Divinópolis, Formiga, Oliveira, Pará de Minas, Itaúna e Nova Serrana. A operação ocorre simultaneamente em todo estado.

Segundo o Corpo de Bombeiros, os comerciantes e funcionários dos estabelecimentos visitados foram orientados quanto às medidas de segurança contra incêndio e pânico, bem como, receberam orientações quanto à prevenção de incêndios. Os militares não disseram quantos estabelecimentos foram visitados.

A iniciativa busca, prioritariamente, certificar o cumprimento das exigências das medidas de segurança, de modo a garantir a proteção das pessoas e prevenção de incêndios.

Operação