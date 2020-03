Militares do Corpo de Bombeiros de Formiga e Campos Altos estão realizando ações dentro da Operação “Alerta Vermelho”. A operação foi deflagrada nesta quinta-feira (12), em todas as cidades do Estado que possuem unidades do Corpo de Bombeiros

De acordo com as informações da corporação, a operação “Alerta Vermelho” é uma etapa do ciclo de Proteção e Defesa Civil.

Os militares do Corpo de Bombeiros das cidades de Formiga e Campos Altos realizaram vistoria em vários pontos comerciais, com o objetivo de conscientizar sobre medidas preventivas e de autoproteção.

Os bombeiros verificam se o sistema de prevenção contra incêndio está de acordo com as normas e a legislação do Estado. A Operação ocorreu de 8h às 16h.