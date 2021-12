A Central de Operações de Bombeiros foi acionada na tarde dessa terça-feira (14), para atendimento de uma pessoa perdida na Pedra do Calhau, em Carmo do Cajuru.

Foi enviada uma equipe de busca e salvamento para o local, onde no decorrer do deslocamento, a pessoa desaparecida fez contato com os militares e, posteriormente, repassou sua localização via GPS.

Chegando ao local, foi constatado que se tratava de um homem, de 35 anos, e que ele se encontrava em uma área de difícil acesso.

A equipe de busca e salvamento do 10º Batalhão de Bombeiros Militar iniciou os trabalhos utilizando técnicas de salvamento em altura e materiais operacionais específicos necessários para o resgate.