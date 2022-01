Devido aos altos índices de chuva no município de Divinópolis nesta sexta-feira (7), os bombeiros militares atuaram diretamente em 29 ocorrências.

As equipes foram empenhadas para diversos atendimentos, como:

• seis vistorias em risco de queda de árvores;

• seis vistorias em risco de desabamento/desmoronamento;

• duas vistorias em risco de deslizamento;

• uma vistoria de risco de rompimento de barragem;

• cinco vistorias de risco de inundação e alagamento;

• dois atendimentos por perigo de eletrocussão;

• dois monitoramentos dos níveis dos Rios Pará e Itapecerica;

• três salvamentos de pessoas em inundação / alagamento;

• um corte de árvore caída na via pública;

• um corte de árvore caída sobre residência.

Dentre os atendimentos realizados pelos militares do 10º Batalhão de Bombeiros Militar, destaca uma ação conjunta do Corpo de Bombeiros, Prefeitura Municipal e Defesa Civil no Bairro Casa Nova.

Foram retiradas 13 famílias de suas casas, devido ao transbordamento de um córrego existente na região, vindo a provocar alagamentos e inundações nos imóveis, sendo as famílias devidamente assistidas por funcionários da Prefeitura e Defesa Civil.

No bairro Santa Luzia, uma árvore de grande porte caiu sobre uma residência, sendo realizado o corte e consequentemente eliminado o risco à família. Apesar de haver duas pessoas em seu interior, não houve vítimas, sendo a família direcionada pela Defesa Civil para casa de parentes, tendo em vista os danos estruturais no imóvel, causados pela árvore.

Foram contabilizadas 50 pessoas desalojadas e desabrigadas de suas residências, sendo elas acolhidas em abrigos da Prefeitura Municipal e em casas de parentes.

O Corpo de Bombeiros continua acompanhando a situação, bem como monitora os locais afetados e com riscos. Também, reforça que os moradores próximos de córregos, rios e encostas devem manter a atenção redobrada durante o período de chuvas e em caso de qualquer sinal de perigo, devem acionar imediatamente o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil local, através dos telefones de emergência 193 e 199.

Nos atendimentos decorrentes das chuvas, até o momento, foram empenhadas 10 viaturas operacionais e 23 bombeiros militares.

Fonte: Corpo de Bombeiros

Fotos: Corpo de Bombeiros/divulgação

Fotos: Corpo de Bombeiros/divulgação

Fotos: Corpo de Bombeiros/divulgação

Fotos: Corpo de Bombeiros/divulgação