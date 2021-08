Militares do Corpo de Bombeiros do Posto avançado de Arcos foram acionados, na noite dessa segunda-feira (16), por volta das19h30, para combater um incêndio próximo a BR-354, em Iguatama.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, no local, os militares constataram um incêndio em uma extensa área de pastagem. Com o uso de mochilas costais e abafadores a guarnição iniciou o combate às chamas, porém devido à grande intensidade e extensão da área queimada aliada a fortes ventos o combate não estava sendo efetivo.

Durante o combate, começou a chover vindo a apagar as chamas. As causas do incêndio não foram identificadas.

Fonte: Tapiraí Tv