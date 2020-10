O Corpo de Bombeiros de Arcos foi acionado, na noite dessa quinta-feira (21), para resgatar um falcão em uma residência na rua Professora Terezinha Figueiredo Cunha, no bairro São Pedro.

De acordo com a corporação, no local, os militares encontraram o falcão da espécie quiriquiri, que estava na sacada da casa do solicitante, aparentemente ele estava machucado, pois não conseguia voar.

O animal foi capturado e encaminhado para o Unifor-MG em Formiga.

O Corpo de Bombeiros orienta que sempre que for presenciado animais silvestres em situação, tanto de risco de ataque, ou em risco ao animal, que sejam acionadas pelo 193. A pessoa nunca deve tomar a decisão sobre para onde levar ou que fazer com tais animais.