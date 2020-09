Uma família ficou ilhada dentro de um carro durante temporal que atingiu Varginha, no Sul de Minas, na noite dessa segunda-feira (21).

Pai, mãe e duas filhas precisaram ser resgatados pelos bombeiros e uma das garotas chegou a passar mal, sendo encaminhada para uma unidade de saúde com hipotermia leve.

O incidente aconteceu na BR-491, na altura do km 16. A via ficou toda alagada e a água chegou a atingir a altura de 40cm, alcançando as portas do veículo, um Chevrolet Monza Sedan.

Uma viatura de salvamento foi utilizada para salvar a família. O acumulado de chuva na noite dessa segunda na cidade foi de 13,6 mm, nível considerado forte.