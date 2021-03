O Corpo de Bombeiros de Lavras foi acionado, nesse domingo (7), por volta das 17h, para comparecer na zona rural de Perdões, no sítio do Turvo, as margens do ribeirão Estrela, afluente do rio Grande.

Após uma forte chuva, e com o enchimento e a forte correnteza do ribeirão, quatro pessoas ficaram ilhadas do outro lado da margem sem condições de retornar.

Como não havia previsão para o termino das chuvas, os militares optaram por entrar na água e ir em direção às vítimas que estavam bem, porém, bastante assustadas.

Após oferecer coletes salva vidas e boia, eles foram conduzidos em segurança até à margem do rio.