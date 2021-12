Militares do Corpo de Bombeiros foram acionados na noite desse domingo (26), por volta das 21h, para o resgate de três pessoas se perderam na mata da Serra Azul, próximo à BR-262.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, os militares realizaram contato telefônico com uma das vítimas, que informou que estavam em mata fechada e não conseguiam achar a saída para a trilha de onde vieram.

As guarnições de bombeiros adentraram na mata, próximo ao ponto de referência repassado, e realizaram as buscas. Após 3 km de caminhada em mata fechada e terreno tortuoso, os militares conseguiram localizar as vítimas em segurança.

As vítimas não apresentavam ferimentos, porém, estavam com fome e sede. De acordo com uma das vítimas, eles entraram na mata da Represa Serra Azul por volta das 15h para pescar na represa e se perderam quando escureceu e não conseguiram retornar ao ponto onde haviam entrado.

As três vítimas foram retiradas da mata e levadas até a rodovia BR-262 onde haviam estacionado o veículo.

Fonte: Tapiraí TV