O Corpo de Bombeiros de Arcos foi acionado na noite de quinta-feira (7) para fazer o corte emergencial de uma árvore, caída na MG-170. A ocorrência foi registrada por volta das 19h30.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, no local, a equipe se deparou com a árvore caída na rodovia, impedindo o fluxo de veículos em um dos sentidos da via. Com uso de equipamentos de corte, os militares retiraram a árvore e liberaram o trânsito.

Ninguém ficou ferido.

Alerta