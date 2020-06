Militares do 5º Pelotão Formiga e do Posto Avançado do Corpo de Bombeiros de Arcos realizaram na quarta-feira (3), uma visita de reconhecimento à Estação Ecológica de Corumbá, localizada no km 73 da MG 170, na zona rural de Arcos.

A atividade é mais uma ação de preparação e prevenção para o período de estiagem que se inicia.

Durante a visita, os militares realizaram voos de drone pela área da Estação, tirando fotos, para traçar um plano de ação em caso de queimadas na região.

A Estação