O primeiro-ministro britânico Boris Johnson anunciou nesta segunda-feira (21) que todas as restrições contra a Covid-19 serão derrubadas a partir de quinta-feira (24). Decisão só é válida para a Inglaterra, os demais países do Reino Unido seguem com medidas preventivas.

“A partir desta quinta-feira (…), eliminaremos a obrigação legal de se autoisolar após um teste positivo”, disse Johnson nesta segunda aos deputados no Parlamento.

Segundo ele, o país tem “níveis de imunidade suficientes para acreditar na vacina e em tratamentos”.

A medida já era estudada pelo premiê britânico há um tempo. Mesmo com o anúncio do teste positivo da Rainha Elizabeth II neste domingo, Johnson não voltou atrás.