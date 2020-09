Um comerciante, de 34 anos, proprietário de uma borracharia na avenida Doutor João Vaz Sobrinho, em Arcos, foi preso na manhã desta quinta-feira (10) após uma ação realizada pela Polícia Militar e Polícia Civil para avaliar a veracidade de um vídeo postado por ele dias atrás.

Os policiais constataram que, provavelmente, é falsa a denúncia feita pelo comerciante sobre o furto de várias rodas de liga leve, crime que teria ocorrido na sua borracharia no último fim de semana.

No vídeo, o cidadão afirma que fecharia o estabelecimento comercial por causa do prejuízo sofrido, usando, inclusive, passagens bíblicas para sustentar sua versão. “Nesse final de semana agora, no feriado, eles me roubaram aqui… rodas de liga leve de clientes. Eu até peço a Deus que toque no coração dessa pessoa que me roubou. Roubaram várias coisas, mas eu estou priorizando as rodas de liga leve, porque roubaram uma de cada carro. E para comprar, eu tenho de comprar o conjunto completo para dar para o cliente. Cada conjunto de liga leve é R$1.800. Eu vou ter que tirar da boca dos meus filhos para repor para os clientes. O que é certo é certo”, afirmou na filmagem, que foi publicada logo em seguida.

Durante os questionamentos feitos pelos policiais ao comerciante, objetivando a identificação e prisão dos autores do furto e a recuperação os produtos levados, foram constatadas várias contradições nas afirmações dele, além da omissão de dados, o que fez com que a versão apresentada e divulgada nas mídias sociais fosse desmascarada. Além disso, ficou evidente a estranheza do suspeito não ter procurado a polícia para registrar o boletim de ocorrência.