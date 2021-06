Borussia Dortmund anunciou na segunda-feira a contratação do goleiro suíço Gregor Kobel, de Stuttgart, que assina até junho de 2026. Segundo vários meios de comunicação, o clube alemão pagou 15 milhões de euros pelo goleiro de 23 anos, que tem 1,95 metros de altura e que, embora estivesse na lista preliminar da Suíça para o Campeonato Europeu, não está na lista dos 26 listados Vladimir Petkovic.

Ele é o terceiro goleiro suíço de Dortmund, que já teêm os compatriotas Roman Bürkin e Marwin Hitz em suas posições. Entretanto, Bürkin, que foi relegada ao banco no final da temporada em favor do Hitz, deve deixar Dortmund. Kobel está na fila para um ancoradouro de partida.

O diretor esportivo de Stuttgart, Sven Mislintat, revelou que seu clube não tinha outra escolha senão transferir Kobel devido a problemas financeiros causados pela ausência do público por conta da pandemia do coronavírus.

O diretor esportivo de Dortmund, Michael Zorc, disse: “Estamos encantados que Gregor Kobel tenha decidido entrar para nosso clube, ele tem grande potencial, consistência e ambição, seu perfil se encaixa em nós e ele tem qualidades de liderança. O novo goleiro do Signal Iduna Park se juntou ao Hoffenheim de Grasshopper em 2013. Ele foi emprestado a Augsburg em janeiro de 2019 e em julho daquele ano a Stuttgart, que o assinou permanentemente em 2020 por uma taxa de 4 milhões de euros”.

