Agência Brasil

O Botafogo venceu o Atlético-MG por 2 a 1 nesta quinta-feira (19) no estádio Nilton Santos e levou a equipe comandada pelo técnico argentino Jorge Sampaoli a seu primeiro revés na atual edição do Campeonato Brasileiro.

Fim de jogo no Nilton Santos! 🔥



Botafogo vence o Atlético-MG por 2 a 1 com gols de Luiz Fernando e Caio Alexandre. Vamos, FOGÃO!



📸Vítor Silva/ BFR pic.twitter.com/WVrsXeBxgM — Botafogo F.R. (de 🏠) (@Botafogo) August 20, 2020

Com a derrota do Galo no jogo da quarta rodada da competição, a liderança foi assumida pelo Internacional, que tem os mesmos nove pontos conquistados dos mineiros, mas que está melhor no critério de saldo de gols, cinco contra três.