Dezessete dias após ser destruído por fortes temporais, um trecho da BR-262, em Abre Campo, na Zona da Mata mineira, continua afundando. A situação é crítica e, conforme o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), ainda não há previsão de liberação da estrada.

A obra no local ainda nem começou e o órgão responsável pelo trecho classificou a reparação como sendo de “alta complexidade”. “O DNIT segue com os serviços de sondagens e monitoramento do maciço no km 96 da BR-262/MG, que continua avançado, próximo a região de Abre Campo. Os engenheiros do Departamento atuam em uma ocorrência de alta complexidade”, destacou.

Além disso, os especialistas também supervisionam a estabilização do local e realizam os levantamentos necessários para elaborar a solução definitiva do problema do eixo principal da rodovia federal. “Levando em conta a gravidade do ocorrido e o transtorno causado à região, o DNIT decretou emergência e já assinou o contrato para a execução dos serviços de contenção no segmento”, frisou.

O trecho da rodovia foi destruído em 24 de janeiro, durante um temporal. Na ocasião, um rio que corta o município mudou de curso e provocou um deslizamento de terra e ruptura da rodovia. Por causa da ocorrência, além dos motoristas que têm que desviar da interdição, moradores de um bairro próximo tiveram que sair de casa por questão de segurança.