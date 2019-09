Um acidente na manhã deste domingo (15), na BR-354, entre Arcos e Iguatama, deixou duas vítimas fatais.

De acordo com informações do portal Arcos Notícias, uma mulher e uma adolescente ocupavam um veículo com placa de Patos de Minas.

Na altura do km 457, a condutora foi desviar de um animal na pista e perdeu o controle direcional do veículo, que saiu da rodovia.

A equipe do Samu encontrou as vítimas presas às ferragens. Elas não resistiram aos ferimentos e vieram a óbito.

As identidades delas e as idades não foram informadas.

O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar também estiveram no local.

Imprimir