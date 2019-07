Um acidente entre dois veículos de passeio foi registrado na madrugada desse domingo (14), na BR-354, em Formiga.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o condutor de um Fiat/Tempra seguia pela rodovia, sentido Formiga/Campo Belo, por volta das 3h30, quando na altura do km 497, foi surpreendido por um GM/Celta também de Formiga.

O motorista do Celta, um jovem de 24 anos aguardava no trevo para cruzar a pista, mas não observou o fluxo de veículos e cruzou a rodovia na frente do Tempra, ocasionando a colisão lateral.